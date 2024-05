Fumo in classe, evacuata la primaria di Vallonga

Paura oggi 22 maggio alla scuola primaria di Vallonga di Arzergrande. Qualche minuto dopo le 12 un alunno di una classe quarta dell'istituto scolastico ha notato del fumo e ha subito avvisato la maestra. Quest'ultima, intuendo l'emergenza, senza creare allarmismi ha invitato tutti i bambini dell'edificio ad uscire e raggiungere il piazzale esterno. In pochi minuti il fumo ha interessato tutta l'aula minacciando anche le altre del piano.

I soccorsi

In pochi minuti alla primaria sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. Da un rapido controllo si è capito che il corto circuito si è sprigionato da uno ionizzatore utilizzare per purificare l'area. Sul luogo sono arrivati a stretto giro il dirigente scolastico e il sindaco Filippo Lazzarin che ha riferito che la scuola rimarrà chiusa almeno per un paio di giorni per effettuare tutte le verifiche del caso. Nessuno dei presenti, nel frattempo, ha necessitato delle cure del pronto soccorso.