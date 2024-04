Si ubriaca al bar poi aggredisce i familiari e i carabinieri

E' stata una notte ad alta tensione quella appena trascorsa tra il 25 e il 26 aprile ad Arzergrande. Un uomo, rientrato a casa ubriaco, ha aggredito il fratello, la sua fidanzata e anche i carabinieri intervenuti per riportare in casa la calma. Nei guai è finito un operaio di 30 anni del posto. Secondo una prima ricostruzione, di rientro dal bar, per futili motivi, ha avuto una aspra discussione con suo fratello di un anno più grande e la fidanzata del familiare di 23 anni. Questi ultimi, terrorizzati che la vicenda potesse avere conseguenze ancora più gravi, hanno deciso di contattare il 112.

Cosa è successo

L’esagitato, che in preda ai fumi dell’alcol e fuori controllo ha tentato aggredito il fratello e successivamente è caduto provocandosi una ferita al labbro. Incurante della presenza del personale in divisa, ha cercato nuovamente lo scontro fisico con il familiare, impedito proprio dai carabinieri. Una volta fermato e rasserenato, il giovane è stato prima accompagnato in caserma di Piove di Sacco dove è stato denunciato, in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Padova, per resistenza a pubblico ufficiale e, poi, in ambulanza, al pronto soccorso di Piove di Sacco per le cure del caso.