Esplode una cabina elettrica, tanta paura ad Arzergrande ma nessun ferito

Paura stasera, 16 novembre, alle 18,40 ad Arzergrande in via Vigna. Secondo quanto ricostruito dai Vigili del fuoco di Piove di Sacco è esplosa una cabina elettrica.

I fatti

Dopo aver ipotizzato in un primo momento che l'esplosione fosse stata provocata dalla mano dell'uomo, con il passare dei minuti i pompieri accorsi ad Arzergrande da Piove di Sacco hanno appurato che il tutto sarebbe stato scatenato da una scintilla che ha trovato terreno fertile nel gas presente all'interno dell'armadietto andato completamente distrutto. Nella deflagrazione i frammenti della cabina come tanti proiettili hanno invaso la carreggiata. Per pura fatalità al momento dello scoppio lungo via Vigna non transitava alcuna automobile, altrimenti poteva scapparci la tragedia. L'attività di messa in sicurezza è terminata attorno alle 21. Poi il traffico veicolare è ripreso regolarmente. La pompa che si è disintegrata occorre a regolare le pompe delle fognature della zona.