I suoi campi trasformati in una discarica a cielo aperto

Una discarica abusiva a cielo aperto nel cuore della Saccisica. Nell’ambito del controllo del territorio, i finanzieri del comando provinciale di Padova, in collaborazione con personale della Sezione Operativa Navale di Chioggia, hanno individuato sul territorio del comune di Arzergrande in via Umberto I un’area di oltre 2 mila metri quadri adibita a deposito di circa 20 quintali di rifiuti classificati, sulla base di una preliminare analisi, come speciali non pericolosi. L’intervento è stato eseguito ieri 20 maggio dalla Compagnia di Piove di Sacco coordinata dal capitano Giulia Martinengo a seguito di riscontri sul posto e sorvoli eseguiti della sezione Aerea di Venezia.

I dettagli dell'operazione

In particolare, sull’area individuata, insistente su un terreno privato circondato da campi agricoli coltivati e abitazioni, è stata rilevata, in totale violazione delle prescrizioni normative in materia ambientale, la presenza di rifiuti potenzialmente dannosi per l’ambiente, quali elettrodomestici, pneumatici, materiale plastico di vario genere, una pressa per imballaggi, materiale edile e ferroso, rottami, motocicli, batterie di autoveicoli, nonché un intero fabbricato fatiscente, anch’esso colmo di rifiuti di varia natura.

Gli accertamenti

Una verifica più approfondita, anche mediante la consultazione del Catasto Nazionale dei Rifiuti, ha consentito di accertare l’assenza di autorizzazioni per l’esercizio di attività di centro di stoccaggio o discarica. Pertanto, dopo aver delimitato l’area e catalogato i rifiuti presenti, gli stessi sono stati sottoposti a sequestro preventivo, convalidato dal competente Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova, mentre il proprietario del terreno è stato denunciato alla Procura di Padova per l’ipotesi di reato di attività di gestione di discarica non autorizzata. L’operazione in rassegna testimonia l’impegno della Guardia di Finanza nel concorso alla prevenzione e al contrasto degli illeciti in materia ambientale a tutela della salute dei cittadini.