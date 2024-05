Rogo in garage dopo pranzo: evacuata una famiglia

Attorno alle 14,30 odierne, 19 maggio, è scoppiato un incendio in via Umberto I ad Arzergrande. Ad essere coinvolta è stata un'abitazione posta lungo la strada. Dai primi riscontri raccolti dai vigili del fuoco che con due mezzi e più operatori hanno domato il rogo, le fiamme sarebbero partite dal garage dell'immobile. I proprietari si sono subito accorti dell'emergenza e sono corsi in strada per chiamare i soccorritori.

I soccorsi

In via Umberto I oltre ai pompieri sono intervenuti i carabinieri e nell'immediatezza dei fatti è giunto anche il sindaco Filippo Lazzarin con il suo assessore alla Sicurezza. Tutta la parte di via Umberto I interessata dall'emergenza è stata transennata per consentire agli operatori di muoversi in tutta sicurezza. A scopo precauzionale è stata allertata anche la centrale operativa del Suem 118, ma nessuno dei presenti ha necessitato delle cure del pronto soccorso. Si ipotizza un corto circuito, danni ingenti in via di quantificazione.