Rogo in un ricovero attrezzi: paura per due bombole custodite all'interno

Incendio oggi 5 marzo alle 13 in via Umberto ad Arzergrande. Per cause ora al vaglio dei Vigili del fuoco ha preso fuoco un ricovero attrezzi in legno. Nessuno dei residenti è rimasto ferito. L'allarme ai numeri d'emergenza ha consentito di circoscrivere il rogo alla sola casetta che di fatto è andata completamente distrutta. L'arrivo dei pompieri a sirene spiegate ha richiamato in zona numerosi residenti che si sono voluti sincerare in prima persona di ciò che era avvenuto. L'area è stata transennata con il nastro proprio per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza.

I soccorsi

In via Umberto sono arrivati i Vigili del fuoco di Piove di Sacco e da Padova con un'autopompo, un'autobotte e sette operatori. Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente difficoltose per la presenza di due bombole di Gpl, rimaste fortunatamente integre. Il rischio che potessero esplodere da un momento all'altro è stato concreto. A scopo precauzionale un mezzo del Suem 118 è sempre rimasto in zona pronto ad intervenire in caso di bisogno. Le cause delle fiamme sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate poco dopo le 15.