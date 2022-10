Furto su auto sotto gli occhi elettronici, denunciati due volti noti alle forze dell'ordine

Ancora una volta la videosorveglianza si è mostrata decisiva per arrivare ad identificare due ladri.

I fatti

Lo scorso settembre nel parcheggio del supermercato Prix di Arzergrande si è verificato un furto su auto. Nell'occasione due persone hanno forzato la portiera di un mezzo parcheggiato e si sono impadroniti di una borsetta con all'interno 150 euro, documenti d'identità e carte di credito. La denuncia è stata formalizzata in caserma a Codevigo. Ieri 20 ottobre i militari dell'Arma hanno denunciato in concorso per furto aggravato due nomadi, una donna di 24 e un uomo di 43 anni dimoranti a Piove di Sacco. Dall'attività d'indagine, grazie alle immagini estrapolate dalla videosorveglianza sono stati identificati e riconosciuti e ora dovranno rispondere del reato commesso all'autorità giudiziaria. Si tratta di due volti noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio.