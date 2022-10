Ascierto: «Un censimento per scovare chi subaffitta»

Non solo appartamenti ma pure di garage. «Chiediamo al sindaco di intervenire in questo senso, di fare un censimento per capire chi effettivamente ha un contratto di affitto e chi invece ci vive abusivamente»

L'ex parlamentare Filippo Ascierto, esponente di Fratelli d'Italia, ha convocato la stampa per denunciare una pratica a suo dire troppo diffusa, quella degli spazi subaffittati. Non solo appartamenti ma pure di garage. «Chiediamo al sindaco di intervenire in questo senso, di fare un censimento per capire chi effettivamente ha un contratto di affitto e chi invece ci vive abusivamente». Non è quindi solo un problema legato a chi ci vive, che ovviamente sono fasce povere e spesso di origine straniera, ma a chi approfitta di questo tipo di situazioni: «Certo che bisogna individuare chi sono i proprietari e intervenire. Ci sono le leggi per questo». Ascierto ha anche invitato i cittadini a denunciare alle autorità questo tipo di situazioni.