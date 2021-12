Ascom in lutto, è morto "Fiore" Galletti

Aveva salutato i colleghi il 28 febbraio del 2018 Fiorenzo Galletti, per tutti "Fiore" al raggiungimento dell’agognato traguardo della pensione, pronto a riprendere il timone della sua vita e del suo tempo. Era arrivato in Ascom nel 1990 e aveva ricoperto svariate mansioni, sempre pronto a mettere la sua professionalità a disposizione delle esigenze aziendali. A dare la notizia della sua scomparsa è stata proprio Ascom: «Per molto tempo si era occupato di gestire i soci del Centro Storico dalla sede di via Zabarella, ed era diventato il volto familiare dell’Ascom nel cuore della città, sempre con l’immancabile sigaretta in bocca. Era facile incontrarlo lungo le vie della “Santa”, il quartiere della Santissima Trinità dove abitava, accompagnato dal suo inseparabile cagnolino nero. Un profondo sgomento in tutti i dirigenti ed colleghi dell’Ascom che lo hanno conosciuto e che non riescono a capacitarsi di questa notizia». Fiorenzo Galletti lascia Elisabetta e il figlio Matteo, oltre al fratello Giuseppe. I funerali si terranno presso la chiesa della SS.Ma Trinità all’Arcella lunedì 13 alle ore 10.