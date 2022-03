L' Ascom invita Mihajlovic alle terme: «Forza Sinisa»

“Forza Sinisa”, è quanto, molto semplicemente, la dirigenza dell’Ascom Confcommercio di Padova, ha voluto rivolgere a Sinisa Mihajlovic nel momento in cui il tecnico del Bologna ha comunicato di dover tornare in ospedale.

«Con Sinisa – ha sottolineato Bertin – nell’incontro bolognese ci eravamo ripromessi di rivederci a Padova e aveva accettato di buon grado l’invito del sindaco di Abano per un soggiorno alle terme. Siamo sicuri che, da persona forte e combattiva oltre che di parola, non mancherà di rispettare il doppio impegno».

«Non più tardi della prima settimana di febbraio – ha sottolineato il presidente dell’Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin – lo abbiamo incontrato a Bologna per consegnargli il premio letterario sportivo “Memo Geremia” che non aveva potuto ritirare a novembre. E’ stato un incontro simpatico, ricco di aneddoti e che ha rivelato un Mihajlovic felice non solo del premio ma soprattutto di quanto il suo libro (“La partita della vita” scritto con Andrea Di Caro ed edito da Solferino) aveva potuto suscitare, in termini di condivisione, in chi lo ha letto».