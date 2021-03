Manutenzione strade: al via i lavori di asfaltatura dopo la pausa invernale

«Riprendiamo da oggi, mercoledì 17 marzo, dopo la pausa invernale dovuta alle basse temperature, e termineremo presumibilmente la metà del mese di aprile, i lavori di asfaltatura di alcune strade comunali che necessitano di manutenzione - informa il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Andrea Micalizzi – L’attenzione alla manutenzione e alla sicurezza delle strade è, comunque, sempre alta. Sono già in corso i lavori in via Torino e via via procederemo secondo pianificazione. E anche se in questo periodo il traffico è minore – precisa Micalizzi - la maggior parte dei cantieri saranno in notturna per cercare di contenere quanto più possibile i disagi ai cittadini».

L'elenco delle strade

Le strade interessate sono: via Torino; via Goldoni, tratto prospiciente la ferrovia; lungargine San Lazzaro; via Belzoni, un tratto di pochi metri in prossimità civico 25; via Geremia; via Palestro; Cavalcavia Mortise; via Svevo. In notturna: via Grassi; via Todesco; via dei Colli con addolcimento dei passaggi pedonali, e alcuni interventi localizzati in via Gozzi, in Corso del Popolo e in via Gattamelata. L'importo complessivo dei lavori, suddivisi in due appalti, è di circa 500 mila euro che esauriranno i fondi attualmente disponibili per i lavori di asfaltatura finanziati con il bilancio 2019.