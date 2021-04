Albignasego, manutenzioni stradali: partiti lavori per 2 milioni di euro

Sono in corso in questi giorni i lavori di manutenzione di numerose strade e marciapiedi in tutti i quartieri di Albignasego, frutto di un’ampia programmazione di interventi, che vede il Comune investire due milioni di euro nella sistemazione e realizzazione di asfaltature, marciapiedi, piste ciclabili e rifacimento della segnaletica stradale. Opere che puntano a migliorare la sicurezza stradale per i veicoli che vi transitano, ma soprattutto per la cosiddetta “utenza debole” composta da pedoni e ciclisti.

Gli interventi

Questa lunga serie di interventi ben si coniuga con l’analisi svolta per l’aggiornamento del piano Peba di abbattimento delle barriere architettoniche, intervenendo con anticipo nei punti critici segnalati dal progettista che lo ha redatto. «Grazie alla collaborazione con i Comitati di Quartiere» dichiara il sindaco Filippo Giacinti «tre anni fa abbiamo avviato una attenta ricognizione di tutte le possibili problematiche segnalate dai cittadini all’interno delle frazioni, individuando i punti che necessitano di una manutenzione e della messa in sicurezza. Tutte queste segnalazioni sono state inserite in un piano triennala che ogni primavera prevede degli specifici interventi. Parte degli interventi in atto in questi giorni mirano quindi a risolvere queste criticità. Per quanto riguarda la mitigazione della velocità lungo le strade cittadine, insieme al rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale installeremo degli indicatori luminosi della velocità. Quest’estate, inoltre, con l’avanzo di bilancio vedremo di inserire la realizzazione sperimentale della pista ciclabile lungo via Padova, che si vada a congiungere a via XVI Marzo e a via Torino».

Programma triennale

All’interno del programma triennale delle opere pubbliche previste in questo e nel prossimo anno, il Comune di Albignasego ha infine avviato un processo partecipativo con i cittadini, contattandoli direttamente attraverso delle lettere, affinché suggeriscano dei possibili miglioramenti agli interventi previsti lungo la via nella quale abitano e che sarà oggetto di manutenzione e di intervento. La forma di partecipazione ha interessato i residenti di via Petrarca, dove sarà realizzata una ciclabile, di via Pio X e di via Manzoni (che vedrà la realizzazione del secondo stralcio delle ciclabili già esistenti) e di via Mameli e via Foscolo, dove il Comune interverrà con la costruzione di nuovi marciapiedi. I suggerimenti saranno quindi tenuti in considerazione dall’ente nel momento in cui andrà a redigere la progettazione definitiva.