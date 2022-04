Aspettando una statua in Prato, l'Arcella anticipa tutti e omaggia Elena Lucrezia Cornaro Piscopia

L’artista padovano Shife V.H.Ro è stato scelto per realizzare un’opera su un impianto di trasformazione dell’Azienda del Gruppo Enel, situato in via Bordone a Padova, nel quartiere Arcella, divenuto protagonista negli ultimi anni di un fermento artistico di spicco che lo ha posto al centro di grande attenzione mediatica.

Arcellatown

Committente dell’opera, intitolata “SenzaTempo”, è Arcellatown, la community social collettore di questi movimenti artistici che danno voce oggi più che mai ad un quartiere che ha molto da esprimere e lo fa in maniera libera ed indipendente. “Realizzare murales dedicati a temi specifici e personaggi che hanno lasciato un segno indelebile nella storia di Padova – afferma il Presidente Gianluca Costa - sono il nostro modo non solo per abbellire il quartiere ma soprattutto per renderlo più interessante e accattivante. L’unica statua della Piscopia presente in città si trova al Palazzo Bò, che essendo un sito storico è soggetto ad orari di visita al pubblico, in questo modo l’artista riesce ad esternalizzare la sua immagine, attualizzandola e rendendola fruibile H24 per la prima volta al visitatore della nostra città”.

Enel

«L’energia elettrica ha un ruolo invisibile - sottolinea Massimo Zangrando, Responsabile E-Distribuzione Unità Territoriale di Padova - ma rende possibile quasi tutte le nostre attività quotidiane: per questo abbiamo deciso di darle forma e colore e grazie alla collaborazione con Arcellatown mettiamo a disposizione le nostre strutture per regalare emozioni, trasformando le cabine in veri e propri elementi di pregio estetico e di valorizzazione del territorio. Con questa iniziativa vogliamo testimoniare che è possibile coniugare sostenibilità, innovazione e rispetto per ambiente e territorio».

800

Quest’opera è la quarta di una serie di interventi artistici facenti parte del progetto di Arcellatown "Universa Universis Patavina Libertas", che prevede la decorazione di 8 cabine elettriche di E-Distribuzione nel quartiere Arcella per gli 8 secoli dell’Ateneo di Padova ed è stata realizzata con il contributo ed il patrocinio dell’Università di Padova. “L'intelligenza e la creatività non hanno né centri né periferie. Possono e devono potersi esprimere ovunque. L'Università di Padova sarà sempre al fianco di chi fa evolvere la nostra città nel segno della partecipazione, della cultura e dell'uguaglianza" dichiara il Prof. Telmo Pievani, delegato alla Comunicazione e alla divulgazione scientifica dell'Università di Padova.

Shife V.H.Ro

Elena Lucrezia Cornaro Piscopia è metafora del senso d’appartenenza alla città di Padova che riconosce con forza i suoi antenati eccellenti e ne celebra le doti, aprendo un dibattito molto sentito sulla narrazione maschilista che la storia ci ha offerto a discapito delle grandissime personalità femminili che invece hanno reso illustre la nostra città. «Quest'opera ritrae Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, che è stata scelta come ponte temporale tra il passato ed il presente della città di Padova, presso la cui Università si laureò nel 1678. La necessità di rappresentare la prima donna laureata al mondo è nata con forza, in quest'anno - continua l’artista Shife V.H.Ro - in cui ricorre l'ottocentesimo anniversario dell'Ateneo Patavino che vede, inoltre, eletta per la prima volta proprio una donna: la Magnifica Rettrice Daniela Mapelli». L’opera di Shife V.H.Ro denominata “SenzaTempo” sarà accompagnata da una targa che riporta la frase “Il ritratto di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia attraverso i secoli”, oltre al nome di Arcellatown, nome della community che ormai identifica il quartiere con importante seguito social.