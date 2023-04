Assalto al portavalori a Reschigliano: identificati i colpevoli, uno finisce in carcere

Colpaccio della Questura di Padova: individuati i responsabili di diverse rapine avvenute nel recente passato. A seguito di un’indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Padova, la Squadra mobile di Padova ha individuato i responsabili di tre rapine commesse l’estate scorsa a Padova e Campodarsego e dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale dell’obbligo di dimora e di firma emessa nei confronti di uno di essi, un 64enne pregiudicato di Padova.

L'indagine

L’indagine è partita da una rapina a mano armata consumata il 15 giugno 2022 ai danni di un’azienda in via Maestri del Lavoro a Padova, messa a segno da due uomini, travisati in volto ed armati di pistola. I poliziotti della Squadra mobile hanno ricostruito che i due sono arrivati sul luogo a bordo di una Lancia Lybra risultata rubata. La rapina nello specifico ha fruttato ai due meno di quanto potessero sperare, essendo riusciti ad impossessarsi di una valigetta che contrariamente a quanto da loro ritenuto conteneva soltanto del materiale elettrico di campionatura. Chiarite le modalità di esecuzione ed analizzate le descrizioni fisiche degli autori fornite dai testimoni, gli investigatori della Sezione reati contro il patrimonio della Squadra Mobile hanno da subito indirizzato i propri sospetti sul 63enne, personaggio pregiudicato noto alla giustizia, unico destinatario della misura cautelare. D’intesa con la Procura della Repubblica sono state avviate attività volte ad acquisire i necessari riscontri: localizzazioni satellitari, intercettazioni telefoniche, videoriprese, il tutto abbinato a quotidiani servizi di pedinamento ed appostamento. Il fatto che il “probabile” obiettivo dei rapinatori fosse il portavalori recatosi alcuni minuti prima per prelevare l'incasso, e non per consegnarlo, come forse erroneamente ritenuto dai rapinatori, lasciava presagire che i rapinatori avrebbero potuto colpire nuovamente. Individuato il possibile percorso di fuga seguito dai rapinatori a bordo dell’autovettura poi rinvenuta abbandonata in viale Veneto a Saonara, i poliziotti hanno accertato che la stessa era stata preceduta nei suoi spostamenti da un'altra autovettura, intestata ad un anziano di Selvazzano, convivente della madre di una donna già conosciuta per essere in rapporti col 64enne principale sospettato. E difatti la stessa auto è stata notata nei giorni successivi parcheggiata a fianco dell’abitazione di quest'ultimo. E' emerso peraltro che l’uomo fino a qualche tempo prima aveva prestato attività lavorativa presso la stessa azienda rapinata.

Coincidenze

Ancor prima dell’avvio dell’attività di intercettazione sono stati commessi ulteriori reati che hanno attirato l'attenzione della Squadra mobile. Il primo episodio l’8 luglio 2022 all'ufficio postale di via Vigonovese a Padova, mentre l’altra il 18 luglio 2022 alla Banca di Credito cooperativo di Reschigliano di Campodarsego. Nel primo episodio ad agire sono stati sempre due uomini, i quali entrati nell'ufficio postale con addosso caschi con visiera abbassata e brandendo una pistola hanno intimato alla direttrice di consegnare il denaro custodito nelle casse degli sportelli e nella cassaforte principale. Anche in questo caso sono riusciti ad ottenere un magro bottino, circa 300 euro. Terminata la rapina i due sono fuggiti a bordo di un ciclomotore di colore azzurro con targa coperta. Una delle dipendenti ha notato però le scarpe indossate da uno dei banditi, di marca Diadora. Maggiori dettagli i poliziotti li hanno poi potuti ricavare dall'analisi dei filmati. Più grave è stata invece la rapina consumata presso la Banca di Credito Cooperativo di Reschigliano ai danni di un portavalori dell'istituto di vigilanza Civis. Intorno alle 8 il blindato ha accostato all'esterno della Banca per eseguire una consegna valori. Nell’avvicinarsi all'ingresso della banca, nei pressi della bussola, il dipendente che portava con sé il plico contenente la somma di 74mila euro ha notato alle proprie spalle un furgone bianco con a bordo due uomini. Quello seduto al lato passeggero lo ha tenuto sotto tiro con un fucile a pompa ordinandogli di gettare a terra il plico. Si è poi avvicinato il complice che gli ha sfilato la pistola dalla fondina e ha raccolto il pacco con il contante. Terminata l'opera i due sono fuggiti verso il centro di Campodarsego. Anche su questo episodio i poliziotti della Squadra Mobile hanno svolto le loro indagini, ricostruendo innanzitutto gli spostamenti del mezzo, anch’esso provento di furto commesso a Cadoneghe e rinvenuto abbandonato a Codiverno (Vigonza). Sono state evidenziate numerose analogie con la rapina consumata il 15 giugno a Padova.

Chiusura del cerchio

Analizzati i filmali delle telecamere della banca gli investigatori hanno notato soprattutto le caratteristiche fisiche del secondo rapinatore, nonché conducente del furgoncino, coincidenti con quelle del 64enne oggi destinatario di misura. Cosa ancor più importante, i poliziotti hanno notato un particolare importante: sul furgone sono stati applicati numerosi adesivi bianchi che coprivano tutte le iscrizioni presenti sulla carrozzeria, ma soprattutto che era stata applicata una targa contraffatta diversa da quella successivamente rilevata al momento del rinvenimento del mezzo. Grazie alla stessa sono stati individuati i transiti effettuati in zona il giorno della rapina e rilevata la presenza pure dell’utilitaria in uso al pregiudicato 64enne, auto che ha fatto poi rientro a Padova in zona Guizza in un luogo che i poliziotti avrebbero di seguito appurato trattarsi del covo dei rapinatori. Qui i banditi nascondevano le armi e il bottino. Facendo leva anche su precedenti conoscenze investigative, gli uomini della Squadra Mobile sono riusciti ben presto ad individuare quest’ultimo nascondiglio, coincidente con la residenza di altro uomo gravato da precedenti e legato da lunga amicizia con il 64enne.

Appostamenti e pedinamenti

Da quel momento sono stati svolti numerosi servizi di appostamento e pedinamento che hanno confermato l'uso esclusivo dell’auto da parte dell’indagato e di raccogliere elementi anche a carico del suo complice delle rapine, un 45enne disoccupato. Ciò sino all’8 settembre 2022, giorno precedente ad una ennesima tentata rapina, quando alcune immagini hanno consentito ai poliziotti di trarre conferma della presenza di armi all’interno del nascondiglio utilizzato dai rapinatori. A questo punto sono state disposte dalla Procura una serie di perquisizioni personali e locali nei confronti di tutti gli indagati. Perquisizioni che sono state eseguite la mattina del 22 settembre 2022, consentendo di rinvenire nella disponibilità di alcuni numerosi beni riconducibili alla consumazione delle rapine, in particolare un fucile a pompa con matricola abrasa e calcio tagliato perfettamente compatibile con quello utilizzato nella rapina ai danni della Banca di Credito Cooperativo di Reschigliano, uno scooter Piaggio provento di furto, in origine bianco ma con carenatura interamente cambiata di colore con l’applicazione di nastro adesivo di colore blu e con sovrapposta una targa contraffatta, quindi perfettamente corrispondente a quello utilizzato nella rapina all'Ufficio Postale di Via Vigonovese. E ancora sono stati rinvenuti e sequestrati caschi da motociclista corrispondenti a quelli utilizzati sempre nella rapina all'Ufficio Postale, giacche con cappuccio e alcune riproduzioni in cartone di targhe per motocicli e auto. La perquisizione nei confronti del sessantaquattrenne è stata eseguita anche presso il suo domicilio, dove sono stati rinvenute calzature sportive ed altro materiale, fra cui la somma contante di circa 16mila euro avvolta in carta da giornali, e in prossimità dell'argine di un canale, dove è stata rinvenuta celata sono un sasso la pistola sottratta nel corso della rapina alla Banca. Nel corso dell’attività i poliziotti hanno anche rinvenuto un'auto Volkswagen Polo provento di furto ed impiegata dagli stessi rapinatori in occasione dell’ennesima tentata rapina che avevano programmato per il 9 settembre 2022. Questa volta a Piove di Sacco, ancora una volta armati di pistola, ai danni di un furgone portavalori dell'istituto di vigilanza Fidelitas, che però è fallita.