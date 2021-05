Sabato di folla in centro storico, plateatici e vie dello shopping presi d'assalto

Un assalto. Il centro storico cittadino è stato a dir poco affollato per tutto il giorno con le forze dell'ordine che presidiavano le vie facendo la spola da una parte all'altra.

L'afflusso

Sabato 8 maggio, complice il sole e il bel tempo ritrovato, si è vista una grande folla investire Padova. Ad avere la peggio è stata piazza Duomo: qui si sono riversati i tantissimi giovani e giovanissimi che normalmente si fermano in Prato della Valle. Ma l'isola Memmia è stata chiusa per tutto il pomeriggio. In piazza delle Erbe e piazza dei Signori la situazione era appena più tranquilla perché le bancarelle del mercato toglievano posto ai plateatici. Liston, via Roma e via Umberto I hanno visto un gran via vai di padovani e non intenti a fare shopping, tra le proteste di alcuni che ancora non si sono abituati all'idea della direzione consigliata su via Roma e via Umberto I, percorribili solo in direzione nord. Anche il Ghetto si è riempito e in alcuni locali i gestori hanno assunto dei sorveglianti per la sicurezza che controllassero il comportamento dei clienti. La polizia locale non ha staccato sanzioni per la violazione delle norme anti-Covid, ha identificato 53 persone e controllato 34 veicoli oltre a 33 attività commerciali.