Rubano una ruspa e assaltano la stazione di carburante: caccia ai malviventi

Nuovo assalto a una stazione di benzina in provincia di Padova dopo i colpi messi a segno a fine febbraio. Nella notte tra domenica e lunedì una banda è entrata in azione in via Garibaldi a Villa Estense. Il furto è stato commesso ai danni dell'area di servizio Tamoil con la tecnica, ormai collaudata, della distruzione della colonnina self-service con una ruspa.

L'azione

I malviventi dopo aver rubato la macchina scavatrice in un'azienda poco distante, si sono portati con il mezzo pesante all'altezza del distributore, hanno divelto la colonnina, fuggendo poi con un'altra automobile alla cui guida c'era un complice. Poco dopo sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Carmignano di Sant'Urbano per i rilievi. Le indagini sono a cura della compagnia di Este che sta guardando i filmati delle videocamere di sorveglianza per cercare di dare un nome ai banditi. L'ammontare del danno e il denaro asportato sono in via di quantificazione.