Si assenta dai domiciliari, arrestato spacciatore

Condannato a quattro anni di reclusione, l'uomo aveva chiesto ed ottenuto di poter scontare la pena in regime di detenzione domiciliare

Ad essere condotto in carcere dagli uomini della Squadra Mobile è stato un cittadino nigeriano, il quarantacinquenne O. S.. L'uomo è stato arresto nel maggio scorso presso la zona della stazione ferroviaria di Ravenna, ove veniva sorpreso a scambiare con altro soggetto un sacchetto contenente 615 grammi di eroina.

Domiciliari

A seguito della condanna inflittagli a quattro anni di reclusione, l'uomo aveva chiesto ed ottenuto di poter scontare la pena in regime di detenzione domiciliare presso un’abitazione di una sua amica e connazionale, sita a Padova in Via Liberi.

Carcere

I controlli della Questura di Padova hanno però riscontrato che l'imputato si assentava ingiustificatamente dalla abitazione ove era ristretto da pochi giorni. Dimostrata la palese violazione delle prescrizioni impostegli dal provvedimento cautelare, e quindi l'assoluta inidoneità della misura già disposta, il Giudice ha ritenuto di applicargli la più rigida misura cautelare carceraria.