L'assessore Bressa lancia la sei giorni della prevenzione

Alla Pace, San Bellino e Palestro sono le prime tre LloydsFarmacia Comunali rinnovate e presentate alla cittadinanza con nuovo format. Si è aperta oggi, con l’inaugurazione della Farmacia Alla Pace, alla presenza dell’Assessore Antonio Bressa, la ‘Sei giorni’ dedicata alla Prevenzione, con autotest gratuiti per la cittadinanza su colesterolo, trigliceridi, glicemia e pressione, parametri cruciali per la salute e il benessere della popolazione, presso le Farmacie ‘Alla Pace’, ‘San Bellino’ e ‘Palestro’. La prenotazione è necessaria per consentire la migliore gestione dei flussi e delle presenze, telefonando in Farmacia o recandosi presso la struttura di riferimento. Siglata una tappa importante del percorso delle LloydsFarmacia Comunali a Padova, con la prima delle tre inaugurazioni previste. Le prossime, per ‘San Bellino’ e ‘Palestro’, si svolgeranno mercoledì 1 dicembre, alla presenza dell’Assessore Antonio Bressa e del Sindaco Sergio Giordani.

LloydsFarmacia

Si tratta di un percorso che per LloydsFarmacia è da sempre nel segno della prevenzione, della Farmacia di prossimità e di sempre nuovi servizi integrati in farmacia e on line, per rispondere alle più varie esigenze della popolazione. È così che su Padova si può parlare, fra l’altro, di oltre 800 consegne gratuite a domicilio effettuate da gennaio a ottobre 2021 e di oltre 13.000 tamponi rapidi, realizzati da dicembre 2020. I tamponi rapidi proseguono, con un’attività progressivamente incrementata, su prenotazione telefonica o direttamente in farmacia, nelle Farmacie Alla Pace, Guizza, Palestro, San Bellino e Santa Rita. Presso le Farmacie Guizza e Santa Rita, è attiva anche la campagna di vaccinazione anti Covid-19, su prenotazione telefonica o in farmacia.

Salute

L’Assessore Antonio Bressa ha sottolineato che «mai come in questo momento storico le farmacie svolgono un ruolo fondamentale per i cittadini e la salute nel nostro territorio. Anche per questo trovo particolarmente importante l’iniziativa di LLoydsFarmacia che, oltre a rinnovare le strutture di tre farmacie, ha deciso di offrire test gratuiti a tutti per monitorare alcuni importanti parametri indicatori della salute. Altrettanto significativo è il servizio di consegna a domicilio dei farmaci che specialmente per le persone più anziane è di enorme utilità. Siamo quindi concretamente vicino ai cittadini per rispondere a una delle principali necessità, quelle di accedere ai medicinali e ad alcuni servizi sanitari, in modo facile, sicuro e rapido».