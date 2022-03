Beccato per tre volte in un mese al volante dell'auto priva di assicurazione: 80enne nei guai

Un'incredibile tripletta: un pensionato 80enne di San Martino di Lupari non solo si è visto ritirare la patente ma dovrà pagare una serie di multe salatissime in quanto è stato pizzicato per tre volte alla guida della sua auto priva di assicurazione.

I fatti

Il primo episodio risale al mese scorso, quando l'anziano viene fermato dalla polizia locale di Cittadella con i vigili che scoprono che la polizza assicurativa era scaduta da più di due anni: scatta quindi la sanzione (che può variare dagli 866 ai 3.464 euro) e la decurtazione di cinque punti dalla patente. Il secondo round va in scena martedì 15 marzo: a scoprirlo, questa volta, è la polizia locale di San Martino di Lupari, che toglie altri cinque punti dalla patente e conferisce un'altra maxi-multa intimandogli di non usare più l'auto. L'ottantenne, però, fa orecchie da mercante: il giorno successivo, infatti, grazie alle telecamere di videosorveglianza gli stessi vigili di San Martino di Lupari notano che l'uomo se ne va tranquillamente in giro in macchina come se niente fosse. Risultato: ritiro della patente e terza sanzione, che questa volta potrà variare da 1.984 a 7.937 euro.