Auto circolano con l'assicurazione scaduta: 10 veicoli sequestrati

La polizia locale di Noventa Padovana ha messo in piedi una task-force per contrastare il fenomeno della guida senza assicurazione. Un giovane non l'aveva mai pagata dal 2018

Una task force della Polizia locale di Noventa Padovana ha permesso di bloccare dieci veicoli privi di copertura assicurativa che circolavano lungo le strade della provincia. Negli ultimi 45 giorni tutti gli automobilisti sono stati bloccati e hanno subito il sequestro del mezzo. L'ultimo episodio risale a lunedì quando un 23enne di Vigonovo (Venezia) è stato fermato alla guida di una Volkswagen Golf: gli agenti hanno appurato come non avesse mai pagato la copertura dal 2018 (oltre ad avere la revisione scaduta). Per lui è scattata la multa da 1.041 euro. Non solo. Gli sono stati decurtati dieci punti sulla patente perché neopatentato e gli è stato sequestrato il veicolo.

Le auto bloccate

La scorsa settimana identico destino è toccato a un quarantenne di Saonara che viaggiava su una Smart con assicurazione scaduta da quindici mesi. Sono poi finiti nei guai un 65enne del posto trovato con la sua Alfa Mito senza assicurazione da settembre, un 45enne di Selvazzano alla guida di una Passat senza assicurazione da novembre, un 36enne di Piazzola sul Brenta a bordo di un Alfa 159 senza assicurazione da due mesi, un quarantenne di Milano (Fiat Bravo) e un uomo di 49 anni di Noventa (Mini Cooper). A tutti è stata applicata la sanzione amministrativa di 868 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.