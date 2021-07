Assindustria su Grafica Veneta: «Il caporalato va contrastato, no ai giudizi affrettati sul modello Nordest»

L'associazione degli industriali ha deciso di intervenire con una nota sulla vicenda che riguarda Grafica Veneta e i dipendenti di una ditta in appalto che lavoravano in condizioni simili alla schiavitù, come sottolineato dal procuratore capo di Padova Antonino Cappelleri