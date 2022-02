Delitto Isabella Noventa, Freddy Sorgato assolto dall'accusa di detenzione abusiva di armi

Un verdetto raggiunto dopo un'ora e un quarto di Camera di Consiglio: Freddy Sorgato, l'autotrasportatore condannato a 30 anni di reclusione per il delitto di Isabella Noventa, è stato assolto dall'accusa di detenzione abusiva di armi «per non aver commesso il fatto»

Assoluzione

La sentenza è stata pronunciata nella tarda mattinata di giovedì 3 febbraio dai giudici del Tribunale Collegiale: Sorgato (che era in collegamento in videoconferenza dal Due Palazzi) era finito a processo in quanto accusato di possedere due pistole non registate, per le quali la sorella Debora aveva già patteggiato un anno.