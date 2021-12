All'asta Villa Rodella, l'ex dimora di Galan

Si parte da una base d’asta di due milioni e 700mila euro per chi vuole aggiudicarsi un complesso di edifici (tra cui una chiesetta) che si sviluppa su 13mila metri quadrati, risalente al Cinquecento e restaurato circa una ventina di anni fa.

Asta

Il Demanio ha infatti pubblicato il bando per la vendita di Villa Rodella a Cinto Euganeo, nel cuore dei Colli padovani, la storica dimora dell’ex Presidente della Regione Veneto, Giancarlo Galan. Fu costretto a lasciarla nel 2016 quando esplose lo scandalo del Mose. Gli interessati avranno tempo fino al 28 marzo 2022 per presentare le offerte per la villa.