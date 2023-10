Atleta manca il bersaglio durante il tiro a segno e causa un incendio

Attimi di paura a Este, dove oggi 14 ottobre, un principio di incendio ha causato un'alta colonna di fumo. L'incendio è avvenuto al tiro a segno nazionale di via Augustea. Durante la competizione, un atleta ha mancato il bersaglio e il proiettile ha colpito il terrapieno di protezione, ricoperto di un materiale che dovrebbe essere ignifugo, ma che poi in realtà ha causato l'incendio. Nessuno è rimasto coinvolto, in quanto gli atleti si trovavano a diverse decine di metri dal bersaglio. La grande quantità di fumo, visibile da un chilometro di distanza, ha allarmato gli atestini. Sul posto, sono giunti tre mezzi del vicino distaccamento dei vigili del fuoco, che nel giro di poco hanno hanno messo in sicurezza il luogo.