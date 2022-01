Attacco hacker Ulss 6 Euganea, nuovo cambio di programma: iniziata la pubblicazione dei dati rubati

Non ci sarà bisogno di aspettare martedì 18: dopo aver posticipato l'ultimatum di tre giorni, gli autori dell'attacco hacker compiuto il 3 dicembre scorso ai danni dell'Ulss 6 Euganea hanno nuovamente cambiato idea, pubblicando i dati in loro possesso.

Una mossa a sorpresa messa in atto intorno alle 23.30 di sabato 15 giorno: ora sul sito della cybergang LockBit 2.0 (dal nome del virus usato per entrare nel sistema informatico dell'azienda sanitaria locale) sono presenti migliaia di file sottratti all'Ulss 6 Euganea. La quale, al momento, si limita a commentare brevemente: «La nostra task force, che non ha mai smesso di monitorare la situazione, elemento che ha permesso di intercettare la pubblicazione, sta analizzando e incrociando i dati. L’Ulss 6 ha attivato una linea telefonica dedicata e una mail per informare gli eventuali utenti coinvolti e rispondere a dubbi e incertezze».

Aggiornamento ore 10.40

Alle ore 10.40 di domenica 16 gennaio l'Ulss 6 Euganea ha diramato il seguente comunicato:

In merito all’attacco informatico subito il 3 dicembre scorso l’Azienda Ulss 6 Euganea informa che i criminali, differentemente da quanto annunciato sul web con il rinvio di tre giorni dell’ultimatum, alle 23.20 di sabato 15 gennaio hanno attuato ciò che avevano minacciato.

Ricordiamo che l’Azienda Ulss 6 ha prontamente messo in atto specifiche azioni per ricostruire i fatti e identificare eventuali minacce latenti e rimuovere componenti potenzialmente compromesse.

Fino ad oggi non sussisteva alcuna certezza che i malviventi fossero riusciti a venire in possesso di informazioni, in che quantità e il loro genere. I criminali avevano avanzato una richiesta di riscatto in denaro in cambio della non pubblicazione delle informazioni a loro dire sottratte all’Azienda Ulss 6. Tentativo estorsivo prontamente denunciato alle forze dell’ordine e alla Procura della Repubblica.

L’Azienda Ulss 6 è sempre rimasta in possesso del 100% dei dati e questo ha permesso, compatibilmente con le tempistiche volte a verificare la sicurezza dei servizi via via rimessi in funzione, di riattivare nel più breve tempo possibile l’operatività e i servizi per gli utenti.

La task force dell’Azienda Ulss 6, nel pieno rispetto delle indagini in corso, è al lavoro per valutare entità e tipologia dei dati pubblicati. Si ricorda che le informazioni comparse sul dark web sono altresì frutto di attività illegale e dunque chiunque intendesse consultarle o utilizzarle commetterebbe un reato. Si confida che le indagini permettano di individuare gli autori di questa azione criminale.

Il confronto e lo scambio di informazioni con la Procura della Repubblica e il Garante per la protezione dei dati personali è costante. Si precisa che le uniche informazioni attendibili sulla vicenda sono quelle trasmesse da organi pubblici e che i dati, pur pubblicati, non sono accessibili a qualsiasi tipologia di utenza ma raggiungibili solamente da operatori informatici con competenze tecniche specifiche e peculiari.

«Siamo a disposizione dei nostri utenti - precisa il Direttore Generale Paolo Fortuna - e confidiamo che le indagini di Procura e forze dell’ordine, che ringraziamo per il supporto, permettano di individuare e fermare questi criminali».