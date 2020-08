Attacco di panico durante l'escursione sulla Marmolada: soccorso alpino in aiuto di una padovana

Un vero e proprio attacco di panico: disavventura per una 32enne di Padova a Rocca Pietore, sulla Marmolada.

I fatti

Sabato primo agosto la donna aveva deciso di recarsi in montagna con il compagno per un'escursione: trovando il tunnel di Serauta chiuso i due hanno deciso di passarvi sopra, ma durante l'attraversamento del ghiaione sottostante il ghiacciaio la 32enne è stata colta dal panico tanto da non riuscire più a muoversi nonostanti gli incitamenti del suo fidanzato. Una crisi che ha portato l'uomo a chiamare il soccorso alpino della Val Pettorina: una squadra è salita da Malga Ciapela raggiungendo la coppia e aiutando la donna a superare il tratto in cui si era bloccata, così da poter poi condurla fino alla funivia che l'ha riportata sana e salva al punto di partenza.