L'attentato a Bagnoli porta a tre arresti: una vendetta per motivi "sentimentali" alla base del gesto

Una questione di tradimenti, o volgarmente detta di corna, ha fatto scoprire qualcosa di ben più grave da parte dei carabinieri. Sono stati infatti tratti agli arresti tre persone: Allia Salvatore, catanese di 53 anni, Gianluca Zanellato, incensurato, 54enne di Correzzola e Zumbo Nicola, 53enne reggino.

Pipe bomb

La vicenda è legata all’attentato dinamitardo che colpì una macelleria a Bagnoli di Sopra la notte del 14 giugno. Con una bomba artigianale si erano arrecati gravi danni a una macelleria. E' proprio l'attentato dinamitardo che fa partire l’indagine che si è sviluppata una volta acquisiti gli elementi e avviate attività che hanno consentito di ricostruire i fatti. Ed è bastato un frame registrato da una telecamera privata della macchina transitata poco prima dell'esplosione a far individuare l'auto. Un particolare li ha aiutati, solo una ruota del mezzo aveva il copri cerchio. L'esplosioone era stata provocata da una miccia a lenta combustione che fece esplodere quella che viene chiamata pipe - bomb, esplosa in orario di chiusura dell'attività della macelleria.

Malavita

Dalle indagini sono emersi gravi indizi di responsabilita? sull’attentato a carico degli indagati Allia e Zanellato, di cui il primo sarebbe stato il mandante per presunti motivi sentimentali e il secondo l’esecutore materiale, nonche? la detenzione e il porto in luogo pubblico dell’ordigno artigianale utilizzato nell’attentato, costituito da un tubo in plastica riempito di polvere esplosiva e da una miccia a lenta combustione. Nel corso delle indagini e? anche emerso che gli indagati avrebbero intrattenuto rapporti di natura illecita con un ex esponente della cosiddetta “mala del Brenta”, progettando di realizzare una rapina al dipendente di un’agenzia di vigilanza privata, incaricato del ritiro degli incassi presso un esercizio commerciale di Mestre, e di gestire un traffico di stupefacenti.

Furto Correzzola

Dalla progressione investigativa sarebbe emersa la responsabilita? dello Zanellato anche per un furto in abitazione, commesso in Correzzola tra l’11 e il 13 novembre dello scorso anno, nel corso del quale e? stato asportato un fucile a pompa, una pistola semiautomatica e un revolver. Zanellato avrebbe poi ceduto tali armi ad Allia e al calabrese Zumbo, ai quali e? stata ascritta la ricettazione delle stesse e la loro detenzione e porto illegale, in concorso con il primo.

Fucli e pistole

Il 31 dicembre del 2021 inoltre, il fucile a pompa e il revolver rubati al legittimo detentore, assieme a una pistola semiautomatica, diversa da quella oggetto del furto, una pistola mitragliatrice e una granata a mano del “Patto di Varsavia”, contenente esplosivo plastico ad alto potenziale, entrambe armi da guerra, oltre a numeroso munizionamento, sono stati rinvenuti in una pertinenza dell’abitazione di Anguillara Veneta di Masiero Galliano e della figlia Manuela, arrestati in flagranza e tuttora detenuti, per cui ad Allia e? stata ascritta la responsabilita? delle detenzione e del porto illegale anche di queste armi, in concorso con i due Masiero. Altresi?, e? emerso che l’8 ottobre dello scorso Allia avrebbe inoltre minacciato di morte alcuni suoi dipendenti dell’opificio di Bagnoli di Sopra, accusati di furti di cavi di rame dalla sua ditta, esplodendo anche alcuni colpi di arma da fuoco e colpendone uno in faccia e alla nuca con il calcio della pistola.