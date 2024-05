Danno fuoco alle auto del capo ufficio tecnico del Comune, parte la caccia ai criminali

Hanno dato fuoco a due auto di proprietà del capo ufficio tecnico del Comune di Vigonza, Enzo Ferrara. E' avvenuto tutto nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio. Attorno alle 3, dopo aver scavalcato la recinzione della villa dove abita il professionista con la moglie e i suoceri, persone ancora ignote, utilizando del liquido infiammabile, hanno provocato un incendio che ha interessato la Bmw del capo ufficio tecnico e la Renault Clio della moglie. Oltre a distruggere le due auto, sono stati provocati danni anche all'abitazione. Ferrara e la sua famiglia si sono svegliati a causa delle fiamme e sul posto sono subito arrivati i mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri. L'attività dei pompieri è andata avanti per diverse ore, poi l'area è stata messa in sicurezza in mattinata.

I danni

L'ammontare dei danni non è ancora stato calcolato, ma soprattutto ora la ricerca degli inquirenti sul movento di quello che sembra a tutti gli effetti un attentato intimidatorio. Ferrara è stato a lungo sentito in caserma per cercare di raccogliere spunti investigativi e al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. A scopo precauzionale, nella notte è stata allertata anche la centrale operativa del Suem 118, ma nessuno dei presenti ha necessitato delle cure del pronto soccorso. Il sindaco di Vigonza, Gian Maria Boscaro, in mattinata ha avuto un confronto con il prefetto di Padova Francesco Messina, per provare a capirne di più su questa inquietante vicenda. La villa di Ferrara non sarebbe dotata di videosorveglianza e anche la zona di via Rigato a Vigonza, dove vive l'uomo, in piena campagna, non avrebbe in dotazione occhi elettrici comunali.

Il sindaco Boscaro

«Questa notte mi sono recato subito sul posto con i carabinieri e i vigili del Fuoco - ha raccontato il sindaco, Gianmaria Boscaro - .Sono estremamente preoccupato: ho comunicato la situazione al Prefetto e alla Procura chiedendo interventi urgenti. Lo Stato deve battere un colpo a difesa della legalità: a Vigonza non tolleriamo questi atti criminali».