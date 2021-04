Ubriaco si denuda al parco di fronte ai bambini: 48enne arrestato per atti osceni

Non era la prima volta che veniva sorpreso in simili atteggiamenti. Ubriaco fradicio, è andato in un parco pubblico e si è spogliato completamente. I carabinieri lo hanno arrestato

Non era la prima volta che si denudava in pubblico, anche di fronte a minorenni. I carabinieri lo hanno arrestato proprio mentre lo faceva in un parco pubblico con bambini presenti.

Il fatto

Intorno alle 20 di sabato 3 aprile i carabinieri hanno arrestato per atti osceni in luogo pubblico un 48enne senegalese di Loreggia. Un paio d’ore prima, verso le 18.30, l’uomo era stato sorpreso ubriaco al parco Baden Powell di Loreggia. C’erano famiglie con bambini che approfittavano dell’ultimo raggio di sole prima del tramonto per far giocare i figli. L’uomo si è denudato completamente in mezzo alla gente, non curandosi del fatto che ci fossero anche dei minori presenti. Una volta arrestato è stato anche sanzionato per inosservanza delle norme anti-Covid.