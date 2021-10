Non solo denunce, impennata di arresti per spaccio in città: calo di furti e rapine

Due arresti e una denuncia per spaccio in un giorno. L’aumento di reati relativi alla droga viene confermato dai dati della Squadra mobile padovana: nel secondo semestre del 2020 gli arresti in flagranza di reato sono aumentati del 140% rispetto al primo semestre. E se si confronta il secondo semestre 2020 con lo stesso periodo del 2019 si nota un aumento del 93,5%.

Lo spaccio

L’aumento di arresti per spaccio non sono dovuti solamente all’aumento della domanda di stupefacente. Negli ultimi tempi gli equipaggi della polizia della sezione contrasto al crimine diffuso sono stati rafforzati, permettendo un controllo più capillare sul territorio e, quindi, più arresti e denunce. Il rapporto tra la sezione antidroga e la Procura si è stretto ancora di più, permettendo l’avvio di indagini mirate a individuare i vertici della filiera dello spaccio e non solo i pusher di strada.

Furti e rapine

Furti e rapine sono reati strettamente connessi con lo spaccio. Da quanto hanno visto in questi anni i poliziotti, spesso si tratta di persone che rubano per avere i soldi per comprare la droga o parliamo di regolamenti di conti tra soggetti coinvolti a vario titolo nel mondo dello spaccio. In questo caso, però, la classifica del Sole24ore ha registrato una diminuzione nel Padovano di questo tipo di reati.

Arresti e denunce

Tornando alla cronaca, nella giornata di martedì 26 ottobre i poliziotti della Squadra mobile hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio due nigeriani di 23 e 27 anni, entrambi con precedenti specifici. Gli agenti stavano effettuando un controllo su un connazionale che ha detto di aver dimenticato i documenti a casa. Nell’appartamento c’erano i due spacciatori e i poliziotti hanno trovato nelle loro stanze eroina e cocaina. Invece, in via Tommaseo un altro equipaggio della Squadra mobile ha sorpreso un nigeriano mentre cedeva una dose a un italiano: è stato denunciato.