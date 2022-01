Finisce con l'auto nel canale, recuperato dai pompieri con l'autogru

Costeggiava l’argine quando ha perso il controllo dell’auto finendo nel canale. Attimi di paura per il conducente che è rimasto illeso.

Il fatto

Erano le 21.30 di martedì 18 gennaio quando i vigili del fuoco sono accorsi in via Valsanzibio a Galzignano Terme. Un uomo stava guidando su quella strada che costeggia l’argine e ha perso il controllo del mezzo. L’auto, una Fiat 500, è andata dritta in acqua. Le squadre dei pompieri arrivate da Abano Terme e da Padova hanno subito messo in funzione l’autogru per recuperare l’auto, portata via con il carro attrezzi. Il conducente non ha riportato ferite e le operazioni sono andate avanti fino a mezzanotte.