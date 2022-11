Auto contro furgone, ferita una donna

Poco dopo le 22:00 di sabato 19 novembre, i vigili del fuoco sono stati chiamati per un intervento lungo la Statale Regionale 53, in Viale Margherita a Carmignano di Brenta. Proprio lì si è infatti verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e un piccolo veicolo commerciale.

Incidente

Nell'incidente è rimasta ferita una donna. I vigili del fuoco, accorsi da Cittadella, hanno per prima cosa messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla sua automobile, una Lancia Y, la conducente che era rimasta incastrata nell’abitacolo. La donna è stata immeditamente presa in cura dal personale sanitario del Suem e trasferita in ospedale. Fortunatamente illeso il conducente del Fiat Fiorino. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo la mezzanotte.