Con l'auto va a sbattere contro il gazebo del bar, distruggendolo in parte

Ha perso il controllo dell’auto ed è finito dritto dentro il gazebo di un bar, distruggendo tutto. L’uomo è stato sottoposto all’alcoltest dai carabinieri.

Il fatto

Era la sera di venerdì 11 marzo. In piazza Battisti, al bar Fontana di Conselve, i clienti si stavano godendo un drink quando è avvenuto l’incidente. Era mezzanotte e un automobilista ha fatto un paio di giri della piazza e si è andato a scontrare prima contro una fioriera e poi dentro il gazebo del bar, rovesciando tavolini e sedie. La struttura è in parte abbattuta. Non ci sono feriti ma i danni al locale sono ingenti. I carabinieri del radiomobile di Abano hanno identificato l’automobilista e lo hanno sottoposto all’alcol test.