Auto contro moto, centauro in ospedale

Nella mattina di oggi, sabato 15 giugno, si è verificato un incidente che ha coinvolgo un'auto e una moto. E' successo alle 11 in via Oltrebrenta, all'incrocio con via Salata. Coinvolti nell'incidente una moto Bmw condotta da A.S. di 57 anni di Vigonovo (Venezia) e un'auto Fiat 500 con al volante, I.C. donna di 33 anni di Noventa Padovana. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Noventa Padovana. Il motociclista, prontamente soccorso, è staato ricoverato in ospedale e non è fortunatamente in pericolo di vita. A causere l'incidente, con tutte le probabilità, è la mancata precedenza dell'auto nei confonti della motocicletta. L'auto si dirigeva da da Noventa verso Stra, mentre la moto da Stra verso Noventa.