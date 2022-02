Vede il fumo uscire dal cofano, accosta a bordo strada e chiama i vigili del fuoco

Si è accorto del fumo che usciva dal cofano e ha chiamato subito i vigili del fuoco. Il principio di incendio è stato spento prima che potesse creare seri danni.

Il fatto

Erano quasi le due del pomeriggio di lunedì 21 febbraio quando un uomo percorreva via Tommaseo a Padova a bordo della sua auto. Ad un certo punto si è reso conto che c’era qualcosa di strano: del fumo ha cominciato ad uscire dal cofano ed era sempre più intenso. L’uomo si è immediatamente fermato a bordo strada e ha chiamato i vigili del fuoco che sono accorsi con un’autopompa. Si stava sviluppando un principio di incendio, la chiamata è arrivata appena in tempo. La squadra dei pompieri sta cercando di capire con precisione come sia potuto accadere, probabilmente la natura del problema è elettromeccanica.