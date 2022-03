Auto parcheggiata va a fuoco, circolazione bloccata e tram "scortato"

Le fiamme hanno divorato l’auto parcheggiata di fronte la farmacia. I residenti hanno chiamato in aiuto i vigili del fuoco.

L’incendio

Intorno alle 16 del pomeriggio di mercoledì 23 marzo un’auto ha preso fuoco. Era parcheggiata di fronte la farmacia di via Felice Cavallotti e ancora non è chiaro cosa abbia scatenato il rogo. I residenti della zona hanno prima avvertito odore di bruciato e poi, guardando dalla finestra, hanno visto l’incendio e il fumo nero che si levava. Hanno quindi chiamato i pompieri che sono arrivati in pochi minuti. La squadra dei vigili del fuoco cercherà di capire come sia accaduto. Nel frattempo, mentre i pompieri lavoravano per domare le fiamme, la circolazione su via Cavallotti è rimasta bloccata e il tram è stato scortato da un apposito trattore per la sicurezza dei passeggeri. L’auto rimasta avvolta dal fuoco è completamente distrutta. Al momento non si sa ancora se ci siano persone ferite o intossicate a causa della gran quantità di fumo prodotta dall’incendio.