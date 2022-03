Auto a fuoco in tangenziale, il conducente scende appena in tempo

L’auto era completamente avvolta dalle fiamme. Il conducente è sceso appena in tempo per evitare di rimanere coinvolto nell’incendio che ha distrutto il suo veicolo.

L’incendio

Erano le 16.45 di venerdì 25 marzo quando un uomo stava percorrendo la tangenziale SS 47 nei dintorni del casello autostradale di Padova Ovest a bordo della propria macchina. Si è reso conto che qualcosa non andava, l’auto gli stava dando dei problemi ma non capiva bene cosa stesse succedendo. Ad un certo punto, del fumo ha cominciato ad uscire dal cofano. Spaventato, il conducente ha accostato ed è sceso al volo dalla macchina mentre questa prendeva fuoco. Ci è voluto poco perché il rogo inghiottisse l’auto. I vigili del fuoco sono arrivati con il personale di prima partenza e hanno spento le fiamme. Ma l’auto ormai era distrutta. Il motivo della combustione è ancora al vaglio della squadra che è intervenuta sul posto ma si pensa ad un guasto di natura elettromeccanica. Il conducente non è rimasto ferito e nemmeno intossicato.