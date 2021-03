Auto investe pedone: la vittima è deceduta

Nel pomeriggio di domenica 7 marzo, in via Roma a Villafranca Padovana, all'altezza della frazione Taggi' di Sopra, un automobile ha investito un pedone. La vittima, una signora del posto di 86 anni, è deceduta in seguito all'impatto.

Incidente

Sul posto per i rilievi i carabinieri della Stazione CC Limena, coadiuvati dal personale giunto da Selvazzano Dentro e Camposampiero. E' stato il personale del 118 a constatare il decesso della vittima. L’automobilista, illeso, è un 28enne residente a Villafranca Padovana.