Auto con 4 ragazze esce di strada: alla guida neopatentata in stato di ebbrezza

Poteva davvero finire in tragedia per lei e le sue passeggere, tre amiche che si trovavano in auto con lei. Per fortuna non si sono fatte nulla di troppo grave anche se una delle quattro giovani che si trovavano a bordo del mezzo è stata trasportata presso l'ospdedale di Cittadella per delle cure. Alla guida dell'utilitaria che all'altezza di Fontaniva ha perso il controllo dell'auto ed è finita capovolta fuori strada, una ventunenne originaria e residente a Bassano del Grappa. Aveva da poco preso la patente, che si è però giocata con l'episodio di questa notte.

La ragazza infatti guidava in stato di ebrezza, per questo è stata pure denunciata. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Cittadella che sono intervenuti per portare soccorso trovandosi davanti quattro ragazze impaurite. Era proprio la ragazza alla guida del veicolo, una Ford Ka, la più scossa delle altre. La giovane è stata poco dopo sottoposta al test alcolimetrico ed è risultata positiva con tasso pari a 1,54 Gr/L. La 21 enne di Bassano del Grappa, proprio perché neopatentata avrebbe dovuto avere il livello di alcol pari a zero. Per questo motivo oltre a perdere la patente appena ottenuta è stata denunciata all'autorità giudiziaria.