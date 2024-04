Auto sbanda e va a fuoco sulla strada dei Vivai

Erano circa le 8:15, di questa mattina, domenica 14 aprile, quando i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnare le fiamme che stavano avvolgendo un'auto. di grossa cilindarata. Il veicolo si trovava lungo la strada dei Vivai all'altezza di Saonara.

L’auto è andata in fiamme dopo essere finita contro il guardrail a seguito della perdita di controllo da parte del conducente. Fortunatamente essuna persona è rimasta ferita. I pompieri che hanno compiuto l'intervento sono arrivati da Padova e hanno spento le fiamme. L'auto, un SUV Mercedes GLB, andato irrimediabilmente distrutto. Come capita sempre in questi casi, durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato, per questo è stato necessario, sul posto, l'intervento delle forze dell’ordine che sono state impegnate per deviare il traffico e permettere che fossero eseguiti i rilievi riguardanti la fuori uscita di strada. Tutte le operazioni di soccorso e dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e anche il traffico è tornato a scorrere senza problemi.