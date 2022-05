Autoarticolato sbanda e si schianta su un'abitazione

Alle 19:00 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Altura a Ospedaletto Euganeo per soccorrere l’autista di un autoarticolato finito contro il muro di un’abitazione probabilmente a causa di un malore. I pompieri arrivati da Este, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto l’autista a cui hanno prestato il primo soccorso, iniziando la rianimazione cardio polmonare e defibrillando l’uomo per mancanza di battito. L’uomo è stato poi assistito dal personale sanitario del SUEM, che sono riusciti a stabilizzare le condizioni dell’autista 62enne, che è stato trasferito in ospedale. Sono ora in corso le operazioni di rimozione del mezzo e la messa in sicurezza dell’abitazione da parte dei vigili del fuoco.