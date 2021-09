Pratica autoerotismo nel giardino di casa, sotto lo sguardo dei vicini: 82enne denunciato

È uscito in giardino, si è spogliato e ha cominciato a praticare autoerotismo sotto gli occhi dei vicini. Un 82enne è stato denunciato.

I fatti

Erano le 18 di mercoledì 8 settembre quando un 82enne di Codevigo è uscito nel giardino di casa. Cosa abbia pensato in quel momento non è chiaro. Fatto sta che si è calato pantaloni e mutande e ha cominciato a praticare autoerotismo, incurante del fatto che i vicini potessero vederlo. Una 45enne di Vigodarzere, la figlia 14enne e l’amica di 12 anni hanno assistito alla scena e la donna ha chiamato i carabinieri. All’arrivo dei militari, però, l’arzillo 82enne non voleva farsi identificare e ha minacciato i carabinieri con un bastone insultandoli. L’accusa è di atti osceni in luogo esposto al pubblico e resistenza a pubblico ufficiale.