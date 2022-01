Disposta l'autopsia per Michele e Valentina: continua il giallo sul doppio suicidio

Sarà l'autopsia a decretare la parola fine sul giallo della morte di Michele e Valentina, la coppia trovata morta in una casa disabitata del centro storico di Padova. I due sono stati trovati impiccati.

Il fatto

Era il tardo pomeriggio di lunedì 17 gennaio quando un conoscente di Valentina Costa, 36 anni, ha chiamato i carabinieri. La donna lo aveva chiamato in lacrime perché aveva trovato il compagno, Michele Schiavon, 54 anni, impiccato. Era in una casa a più piani di via San Giovanni di Verdara, casa che apparteneva ad alcuni parenti. Quando i carabinieri della compagnia di Padova sono arrivati hanno trovato entrambi impiccati alla tromba delle scale. Nessun biglietto di spiegazione. Le ipotesi sono ancora tutte in campo anche se la più accreditata sembra essere quella del doppio suicidio. Sarà l'autopsia a dare certezza. I due stavano insieme da qualche tempo e dai social sembravano felici. Entrambi avevano un passato difficile, con problemi di dipendenza da droga e alcol.

Numeri utili

Ricordiamo che sono attivi alcuni numeri di telefono per ricevere supporto psicologico: Telefono Amico 02 2327 2327; Telefono Azzurro 19696; Progetto InOltre 800 334343; De Leo Fund 800 168678