Autostrada Padova Bologna: chiusura uscita Terme Euganee nella notte tra lunedì e martedì 11 agosto

Sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di pavimentazione previsti in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 10 alle 6:00 di martedì 11 agosto, sarà chiua la stazione di Terme Euganee, in entrata verso Padova e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Monselice o di Padova sud.

