Autovelox di Cadoneghe, il Giudice di Pace annulla le prime tre multe

Questa mattina presso la sede di via Rezzonico a Padova, la giudice di Pace incaricata, la dottoressa Nazzarena Zanini ha accolto un primo ricorso di un cittadino che aveva ricevuto 3 multe per il valore di 700 euro e annessa la perdita di diversi punti della patente sulla SR 307 nel tratto che attraversa il comune di Cadoneghe. La giudice le ha annullate dopo avere ricevuto il ricorso che il malcapitato si è scritto da solo. «Mancava la cartellonistica», questo in sintesi quanto sostenuto da Valentin Hincianu, 33enne di origine rumena. A giorni le motivazioni della giudice.

La maggior parte dei ricorrenti, si parla di almeno cento ricorsi, se lo è scritto da sé il ricorso, senza affidarsi a uffici legali e avvocati. Una scelta non casuale anzi voluta e condivisa dalla maggior parte dei cittadini multati che hanno deciso di far valere i diritti usando gli strumenti a disposizione. Che ci sono.

Tra i multati ci sono persone che in questi mesi hanno ricevuto anche 40 sanzioni. C'è il caso dell'infermiera impiegata a Campodarsego, ma anche tantissimi operatori sanitari che lavorano nell'hospice che si trova proprio nel comune di Cadoneghe, che si sono visti recapitare contravvenzioni e allo stesso tempo vedersi togliere punti. Il precedente di Valentin Hincianu fa ben sperare chi ha messo in atto la sua stessa procedura. «Benissimo questa sentenza aspettiamo non solo le motivazioni della giudice ma anche l'esito dell'indagine interna avviata dall'amministrazione comunale», commenta Andrea Rossi che è uno dei punti riferimento di questa protesta nata spontaneamente tra i multati. Questo perché se è vero che è un aspetto molto importante quello di non far pagare sanzioni non dovute, è altresì importante capire come tutto questo sia potuto accadere. Rimane comunque anche un'altra questione che sembra invece passare un po' sotto traccia. Ci sono, e non pochi, coloro che hanno immediatamente pagato le sanzioni. Qualcuno lo ha fatto per togliersi di mezzo il problema, magari perché preferiva chiudere lì la questione che entrare nello stressante meccanismo nel quale sono entrati, loro malgrado, in parecchi. Ma c'è chi ha pagato perché si è spaventato, perché non sapeva che fare. Di certo tra questi anche figure fragili, che non hanno trovato la forza di battagliare. Se davvero finirà come tantissimi auspicano, con la cancellazione delle sanzioni per chi ricorre, bisognerà pensare anche a chi si ritroverebbe ad aver pagato una contravvenzione illegittima.