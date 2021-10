Aveva vandalizzato il cimitero, ora chiede perdono con una lettera alla vigilia della commemorazione dei defunti

Sorpresa nella bacheca del cimitero dell'Arcella proprio alla vigilia delle feste che ricordano tutti i Santi e i propri cari defunti. All'interno della bacheca del camposanto è stata affissa una lettera, firmata da uno dei 4 ragazzi denunciati per aver devastato lo stesso cimitero alla vigilia di Pasqua, creando lo sdegno di tutta la comunità. «Sentivo la necessità di chiedervi scusa e di dirvi che io non sono soltanto quello che ha fatto quel brutto gesto di cui mi vergogno. E quindi ho pensato di iniziare con questa lettera, con la quale non vi domando di perdonarmi, ma almeno di considerarmi da un punto di vista diverso. Dopodiché, ho anche deciso di mettermi a disposizione del vostro territorio, con alcune attività di volontariato laddove c’è più bisogno. Spero con tutto il cuore che non riteniate inopportuna questa mia iniziativa. E scusatemi ancora». Questo uno dei passaggi più significativi della lettera lasciata dal ragazzo, che in questi mesi ha svolto un lungo percorso di redensione con la collanorazione di un mediatore sociale, dopo aver confessato di aver agito insieme ai suoi amici «per noia».

I fatti

La notte tra il 2 e il 3 aprile scorsi, alla vigilia di Pasqua, in quattro misero letteralmente a soqquadro il cimitero di Sant’Antonino all'Arcella. Scavalcarono dal confinante parco Milcovich, ed entrarono accanendosi su tombe, vetrate, altari e simboli religiosi. Seguirono giorni di assoluto disprezzo da parte di tutte le istituzioni, ma ovviamente soprattutto da chi in quel cimitero ci va tutti i giorni per andare a trovare qualcuno a cui vuole ancora bene. Una bravata che comportò oltre 30 mila euro di danni all’interno di uno dei camposanti più antichi della città. Adesso, a distanza di sette mesi da quell’episodio, uno di loro ha deciso di chiedere pubblicamente scusa, scrivendo loro una lettera (in foto in basso) proprio in vista dell’annuale commemorazione dei defunti di martedì 2 novembre. «Stiamo parlando di un ragazzo che ha l’età dei miei figli e che - racconta l’assessora cittadina ai Servizi Cimiteriali, Francesca Benciolini - si sente davvero in colpa per il gesto che ha commesso. E dunque spero che questa sua iniziativa faccia quantomeno piacere alla comunità arcellana che, in quei giorni di aprile, rimase veramente molto scossa da quanto accaduto».