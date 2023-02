Campo rom in via Ferrero, avviso di demolizione. Ora si tratta con le famiglie nomadi

Hanno 90 giorni per regolarizzare la situazione o demolire i manufatti. Siamo in via Ferrero a Pontevigodarzere, dentro il campo rom. La capo settore dell'edilizia privata Nicoletta Paiaro ha firmato un'ordinanza di demolizione di dieci baracche abusive presenti in quell'area, mentre l'amministrazione sta provando a dialogare con le famiglie che vivono in quella zona, su terreni di loro proprietà, dove hanno costruito casolari in calcestruzzo. Una comunità di 39 persone, di cui 21 minori, che vive nel degrado, anche se per scelta. In via Ferrero ci anche sono wc da cantieri, bombole del gas, pompe dell'acqua, allacciamenti elettrici che attraversano la strada e cavi ad altezza uomo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ultimatum

Ora le famiglie di nomadi avranno 3 mesi per regolarizzare una situazione che di fatto è impossibile da normalizzare, oppure dovranno abbattere. Questi 90 giorni (ma c'è anche la possibilità di chiedere una proroga) quindi serviranno più a trovare un accordo con l'amministrazione comunale, che potrebbe portare ad un trasloco in una zona più isolata. Se non andranno via o non regolarizzeranno la situazione, rischiano una multa da 20mila euro