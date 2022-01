Maxi rissa in Prato, sei provvedimenti di avviso orale: gli accertamenti continuano

Sono sei i primi provvedimenti di avviso orale emessi nei confronti dei ragazzi che dovevano partecipare alla maxi rissa di sabato 15 gennaio in Prato della Valle, a Padova. La polizia sta continuando gli accertamenti

Il fatto

Nel tardo pomeriggio di sabato scorso i poliziotti avevano sventato una rissa che avrebbe potuto creare gravi problemi di ordine pubblico. Decine di ragazzi tra i 14 e i 28 anni, italiani e stranieri, si erano dati appuntamento con l’obiettivo di arrivare alle mani. In quella circostanza sono state identificate 66 persone e alcune sono state multate perché senza mascherina. Mentre i provvedimenti di avviso orale a seguito delle indagini della Divisione Anticrimine sono 6, emessi nei confronti di persone con precedenti in materia di droga, reati contro il patrimonio, rissa e porto ingiustificato di armi. Gli accertamenti non sono ancora terminati e nel fine settimana i controlli in centro e nei quartieri saranno serrati.