Avvistano un cane nel Brenta e lo fanno salvare dai sub: mattina super per gli scolari dell'Anna Frank

Stavano facendo una passeggiata lungo l'argine del Brenta a Noventa Padovana, quando, una scolaresca delle elementari Anna Frank ha notato in acqua la presenza di un cane che faticava a raggiungere la riva.

Rock

Così le insegnanti hanno immediatamente chiamato la Polizia locale del Comune di Noventa Padovana che ha subito allertato la centrale operativa dei Vigili del fuoco. In via IV Novembre è giunta quindi una squadra di sommozzatori del 115. Una volta in acqua l'animale è stato dapprima imbragato e poi trasportato a riva e consegnato alle cure di un veterinario. L'azione di salvataggio è stata accolta con un applauso fragoroso dai piccoli studenti dell'Anna Frank che hanno esultato una volta visto il cane in salvo. Rock, così si chiama il pastore svizzero portato in salvo, sarà presto restituito ai suoi "padroni", che verranno rintracciati grazie al microchip.