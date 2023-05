Markas, l'azienda che ha in appalto le pulizie della Ulls 6, condannata a risarcire le lavoratrici

«Il mio lavoro è quello di tutelare i diritti delle persone che si rivolgono a me, questa volta credo di aver raggiunto l'obiettivo». E' soddisfatto l'avvocato Emanuele Spata, per una sentenza, quella del 5 maggio scorso emessa dal giudice Mauro Dellacasa, che ha dato ragione, in particolare a una lavoratrice. La signora si è vista riconoscere e di conseguenza retribuire, il tempo necessario per indossare e dismettere la divisa aziendale, riconoscendo altri venti minuti ulteriori di retribuzione, per ogni giorno lavorativo, da quando è stata assunta. E' quasi una settimana in più di lavoro, al mese. Con tanto di interessi e rivalutazione. Ci sono altri 21 lavoratori dipendenti della Markas, azienda che dal 2021 si è aggiudicata l'appalto per le pulizie, per conto della Ulls 6, che sono in causa per lo stesso motivo. Altri si aggiungeranno, com si augurano dal sindacato Sls. Tornando al caso della lavoratrice, l'avvocato Spata spiega. «Questa signora - sottolinea il legale - si cambiava nello spogliatoio situato nel vecchio ospedale e andava a lavorare dove c'è la clinica ostetrica. C'è tanta strada».

Markas

Stiamo parlando di dipendenti di una grandissima azienda, la Markas di Bolzano. Ha sedi sparse, non solo, in tutta Italia. Oltre 37 anni di esperienza nel mondo dei servizi conta più di 11.000 collaboratori. Markas, come si dice in questi casi, è un'azienda leader del settore, operante a livello internazionale. Offre a grandi istituzioni, pubbliche e private, una rete di servizi integrati che va dalla sanificazione alla ristorazione, dalla logistica e accoglienza in ospedale al servizio ai piani in hotel. Nella fattispecie, come si diceva, hanno in gestione le pulizie della Ulls 6, che vuol dire che lavorano negli ospedali della città. Lo facevano anche durante il Covid, di lavorare dovendosi portare a casa la divisa, per poi lavarla, dopo essere entrati in contatto con i rifiuti degli ospedali. In tempo di pandemia. Anche questo ha riconosciuto alla lavoratrice, una donna di orgine nigeriana. il giudice. Si tratta di una cifra simbolica ma che riconosce un rischio corso. Sono 50 euro per ogni mese che si è dovuta lavare le divise a casa. «E' importante che gli sia stata riconosciuto dal giudice glielo abbia riconosciuto. Pensiamo che lavoro hanno dovuto fare in quella fase, durante la pandemia. E non veniva loro riconosciuto nulla. Erano sempre esposte al rischio infezione, non penso di dover entrare nei particolari», spiega l'avvocato Spata.

SLS

Esultano dal Sls, sindacato lavoro e società, che prima di rivolgersi all'avvocato Spata aveva tentato di risolvere la controversia con l'azienda, parla di un precedente importante per tutti i lavoratori del settore e infatti hanno caldamente invitato anche tutti gli altri lavoratori a seguire la strada percorsa dapprima dalla lavoratrice e poi dagli altri 21 suoi colleghi che sono in procinto di vedersi riconosciute gli stessi diritti, di «recuperare i loro crediti».